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Spor

Filenin Efeleri'nin Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakibi Danimarka

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk maçında yarın deplasmanda Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

AA24 Ağustos 2024 Cumartesi 14:17 - Güncelleme:
Filenin Efeleri'nin Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakibi Danimarka
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Milli takım, elemelerde A Grubu'nda Danimarka'nın yanı sıra Macaristan ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlı takımın, Danimarka ile Middelfart kentinde oynayacağı müsabakada TSİ 17.00'de başlayacak.

Milliler, 29 Ağustos Perşembe günü Ankara'da Macaristan'ı konuk edecek.

Başantrenör Umut Çakır yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Pasör: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Smaçör: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram

Orta Oyuncu: Mert Matic, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Burakhan Tosun

Pasör Çaprazı: Adis Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

Libero: Volkan Döne, Caner Ergül

  • A Milli Erkek Voleybol Takımı
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