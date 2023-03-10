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Spor

Filenin Efeleri'nin maç programı belirlendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Altın Ligi grup aşamalarında oynayacağı müsabaka programı belli oldu.

IHA10 Mart 2023 Cuma 16:25 - Güncelleme:
Filenin Efeleri'nin maç programı belirlendi
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2023 CEV Avrupa Altın Ligi maç programı belli oldu. A Grubu'nda yer alan milliler, grup aşamasında Danimarka, Romanya ve Portekiz ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Türkiye'deki karşılaşmalarını Konya ve Ankara'da oynayacak.

Lig usulüne göre oynanacak ve 6 ayaktan oluşan Avrupa Altın Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 3 takım ve final etabına ev sahipliği yapacak ülke, Final Four müsabakaları oynamaya hak kazanacak. Final Four müsabakalarına ev sahipliği yapacak ülke, grubunu ilk sırada tamamlaması halinde ise gruplarda en iyi ikinci sırada yer alan takım Final Four'daki yerini alacak.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Final Four müsabakaları, 24-25 Haziran 2023 tarihlerinde oynanacak. CEV Avrupa Altın Ligi Final Four'unda final oynayan takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

ERKEK VOLEYBOL MİLLİ TAKIMI MAÇ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE:

27 Mayıs

Danimarka - Türkiye

31 Mayıs

Portekiz - Türkiye

4 Haziran

Türkiye - Romanya

10 Haziran

Romanya - Türkiye

14 Haziran

Türkiye - Portekiz

17 Haziran

Türkiye - Danimarka

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