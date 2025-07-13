A Milli Erkek Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında 16-20 Temmuz 2025 tarihlerinde Japonya'nın Chiba şehrinde ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlıların kadrosu şöyle:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ahmet Tümer

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

Millilerin maç programı şu şekilde:

16 Temmuz Çarşamba

09.30 Türkiye - ABD

17 Temmuz Perşembe

09.30 Türkiye - Almanya

19 Temmuz Cumartesi

09.30 Türkiye - Brezilya

20 Temmuz Pazar

05.00 Türkiye - Arjantin