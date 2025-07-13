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Spor

Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi 3. hafta kadrosu açıklandı! İşte maç programı

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi 3. hafta müsabakaları için Japonya'ya giden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

IHA13 Temmuz 2025 Pazar 12:09 - Güncelleme:
Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi 3. hafta kadrosu açıklandı! İşte maç programı
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında 16-20 Temmuz 2025 tarihlerinde Japonya'nın Chiba şehrinde ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin ile mücadele edecek.

Ay-yıldızlıların kadrosu şöyle:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ahmet Tümer

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

Millilerin maç programı şu şekilde:

16 Temmuz Çarşamba

09.30 Türkiye - ABD

17 Temmuz Perşembe

09.30 Türkiye - Almanya

19 Temmuz Cumartesi

09.30 Türkiye - Brezilya

20 Temmuz Pazar

05.00 Türkiye - Arjantin

  • A Milli Erkek Voleybol Takımı
  • milletler ligi
  • japonya

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