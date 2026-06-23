İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2026 Salı / 8 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4849
  • EURO
    53,0986
  • ALTIN
    6135.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi'nde rakibi Çin
Spor

Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi'nde rakibi Çin

2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci hafta ilk maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın Çin ile karşı karşıya gelecek.

AA23 Haziran 2026 Salı 09:33 - Güncelleme:
Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi'nde rakibi Çin
ABONE OL

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ilk maçında yarın Çin ile karşılaşacak.

Türkiye, VNL'in ikinci etabındaki maçlarını Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak. İlk ayak sonunda 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 5 puan toplayarak 11. sırada yer alan ay-yıldızlılar, sırasıyla Çin, son şampiyon Polonya, Arjantin ve Belçika'nın karşısına çıkacak.

Üç etap sonunda puan tablosunun ilk 8 sırasında yer alan ekiplerin katılma hakkı kazanacağı 2026 Erkekler VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sıralamanın son basamağında yer alan takım ise VNL'e veda edecek.

Milli takımın ikinci etap maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

14.00 Çin-Türkiye

25 Haziran Perşembe:

21.00 Polonya-Türkiye

27 Haziran Cumartesi:

21.30 Türkiye-Arjantin

28 Haziran Pazar:

17.30 Belçika-Türkiye

  • A Milli Erkek Voleybol Takımı
  • Milletler Ligi

ÖNERİLEN VİDEO

Anbean kaydedildi: Bebek arabasındaki yılan böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.