Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi'ndeki rakibi Polonya

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ikinci maçında 25 Haziran Perşembe günü ev sahibi Polonya ile mücadele edecek.

Gliwice kentinde oynayacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2023 ve 2025 senelerinde şampiyonluğu bulunan Polonya ile organizasyonda oynadığı 2 maçı da kaybeden Türkiye, rakibi karşısında ilk galibiyeti almak için sahaya çıkacak.

Ligde, Türkiye'nin ve Polonya'nın 3'er galibiyeti bulunuyor.

İLK 8, FİNALLERE YÜKSELECEK

Üç etap sonunda puan tablosunun ilk 8 sırasında yer alan ekiplerin katılma hakkı kazanacağı 2026 Erkekler VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sıralamanın son basamağında yer alan takım ise VNL'e veda edecek.