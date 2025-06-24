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Spor

Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi'ndeki rakibi Slovenya

FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ilk maçında Filenin Efeleri yarın Slovenya ile karşılaşacak.

AA24 Haziran 2025 Salı 10:03 - Güncelleme:
Filenin Efeleri'nin Milletler Ligi'ndeki rakibi Slovenya
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının ilk maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak.

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Çin'in Şian kentinin ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ilk haftasında Sırbistan ve Hollanda'ya 3-1, Polonya'ya 3-0 yenilen milli takım, ev sahibi Çin'i ise 3-0 yenmeyi başarmıştı.

Milli takım, 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle ilk haftayı 3 puanla 16. sırada tamamladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın ikinci haftadaki maç programı şu şekilde:

Yarın:

16.00 Slovenya-Türkiye

26 Haziran Perşembe:

18.30 Türkiye-Ukrayna

28 Haziran Cumartesi:

19.00 Bulgaristan-Türkiye

29 Haziran Pazar:

15.00 Türkiye-Fransa

  • A Milli Erkek Voleybol Takımı
  • Miletler Ligi
  • Slovenya

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