12 Ağustos 2025 Salı
Spor

Filenin Efeleri'nin rakibi Danimarka

CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri dördüncü maçında Filenin Efeleri yarın Danimarka ile kozlarını paylaşacak.

AA12 Ağustos 2025 Salı 09:59 - Güncelleme:
Filenin Efeleri'nin rakibi Danimarka
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri dördüncü maçında yarın Malatya'da Danimarka'yı konuk edecek.

Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, 18.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Yunan Vasileios Vasileiadis ile Azeri Eldar Zulfugarov hakem ikilisi yönetecek.

A Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet elde eden milli takım, 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı iki maçı da kazanan Danimarka ise averajla ilk sırada bulunuyor.

Grup liderleri ve en iyi 5 ikinci ülke Avrupa şampiyonası bileti almaya hak kazanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Macaristan maçı kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet Yalçın

  • A Milli Erkek Voleybol Takımı
  • CEV Avrupa Şampiyonası
  • Danimarka

