  • Filenin Efeleri'nin VNL ve Akdeniz Oyunları kadroları belli oldu
Filenin Efeleri'nin VNL ve Akdeniz Oyunları kadroları belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı'nın VNL ve Akdeniz Oyunları kadrolarını açıkladı.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 21:29
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Milletler Ligi (VNL) ve Akdeniz Oyunları kadroları açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre söz konusu organizasyonlarda ay-yıldızlı formayı şu isimler giyecek:

VNL

Pasör: Muhammed Kaya, Murat Yenipazar, Ömercan Burak Karahan

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçör: Efe Bayram, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncu: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Mert Matic

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

AKDENİZ OYUNLARI

Pasör: Doğukan Yaltıraklı, Hilmi Şahin, Özgür Benzer

Pasör çaprazı: Can Koç, Doğan Karakoç

Smaçör: Altay Demirci, Batuhan Avcı, Cafer Kirkit, Onur Günaydı, Yasin Aydın, Yiğit Hamza Aslan

Orta oyuncu: Ertuğrul Gazi Metin, Halit Kurtuluş, Mert Cuci, Tuna Uzunkol, Yunus Emre Tayaz

Libero: Abdülsamet Yalçın, Umut Özdemir

