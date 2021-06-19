Filenin Efeleri Altın Lig'de finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final ilk maçında Estonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
CEV Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 7 maçı da kazanan milli takım, Ukrayna-Belçika karşılaşmasının maçının galibiyle yarın şampiyonluk mücadelesi verecek.
Salon: Munte Kortrijk
Hakemler: Wolf Christian Peter (İsviçre), Bernström Stefan (İsveç)
Estonya: Wiber, Kollo, Tammemaa, Venno, Tammearu, Kreek (Maar, Kaibald, Teppan, Aganit, Hurt)
Türkiye: Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu (Caner Ergül, Beytullah Hatipğlu, Ramazan Efe Mandıracı, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Ahmet Tümer)
Setler: 25-20, 25-13, 22-25, 23-25, 13-15
Süre: 139 dakika (28, 25, 31, 35, 20)