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Spor

Filenin Efeleri Altın Lig'de finalde

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Avrupa Altın Ligi dörtlü final maçında Estonya'yı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yenerek üst üste ikinci kez finale yükseldi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 20:42 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 21:00
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final ilk maçında Estonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde oynadığı 7 maçı da kazanan milli takım, Ukrayna-Belçika karşılaşmasının maçının galibiyle yarın şampiyonluk mücadelesi verecek.

Salon: Munte Kortrijk

Hakemler: Wolf Christian Peter (İsviçre), Bernström Stefan (İsveç)

Estonya: Wiber, Kollo, Tammemaa, Venno, Tammearu, Kreek (Maar, Kaibald, Teppan, Aganit, Hurt)

Türkiye: Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu (Caner Ergül, Beytullah Hatipğlu, Ramazan Efe Mandıracı, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Ahmet Tümer)

Setler: 25-20, 25-13, 22-25, 23-25, 13-15

Süre: 139 dakika (28, 25, 31, 35, 20)

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