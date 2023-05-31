İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2023 Çarşamba / 10 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,7229
  • EURO
    22,234
  • ALTIN
    1307.9
  • BIST100
    4886.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı
Spor

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi 1. Grup'taki birinci hafta ilk maçında Güney Kore'yi 3-0'lık skorla mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 21:41 - Güncelleme:
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı
ABONE OL

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi 1. Grup'taki birinci hafta ilk maçında Güney Kore'yi 3-0 yendi.

2023 yılındaki ilk sınavını FIVB Milletler Ligi'nde veren ay-yıldızlı ekip, 1. Grup'taki ilk maçında Antalya Spor Salonu'nda Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği müsabakaya her iki takım da iyi başladı.

İlk sette rakibine üstünlük kuran "Filenin Sultanları", setin sonlarına doğru 9 sayılık (11-20) farka ulaştı. Güney Kore, bloklarla A Milli Takım'ı durdurmaya çalışsa da hata yapmayan ay-yıldızlılar, ilk seti 11 sayı farkla 25-14 önde bitirdi.

İkinci sete hızlı başlayan Güney Kore'nin 4 sayılık üstünlüğü sonrası farkı kapatan ve oyuna yeniden hakim olan A Milli Takım, kalan bölümde daha az hata yaptı ve ikinci seti de 25-17 üstün tamamladı.

Her iki ülkenin karşılıklı sayılar aldığı üçüncü seti ay-yıldızlılar, etkili oyunuyla 26-24, maçı da 3-0 kazandı.

Milliler, ikinci maçında yarın saat 20.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

Salon: Antalya

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Güney Kore: Park, Jeong, Jung, Lee, Yeum, Kang (Shin, Kim, Moon, Pyo)

Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, İlkin Aydın, Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Simge Aköz, Ebrar Karakurt, Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Aslı Kalaç)

Setler: 14-25, 17-25, 24-26

Süre: 74 dakika (22, 25, 27)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.