İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2025 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1694
  • EURO
    48,0867
  • ALTIN
    4715.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Sultanları, ABD maçına hazır!
Spor

Filenin Sultanları, ABD maçına hazır!

2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında ABD ile karşılaşacak Filenin Sultanları maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA3 Eylül 2025 Çarşamba 17:32 - Güncelleme:
Filenin Sultanları, ABD maçına hazır!
ABONE OL

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Milli takım, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra gruplara ayrılan milli voleybolcular, topla ısınmasını sürdürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Millilerin ABD mücadelesi yarın TSİ 16.30'da başlayacak. Milli takım, ABD maçını kazanması halinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile yarı finalde eşleşecek.

  • a milli kadın voleybol takımı
  • çeyrek final

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.