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Spor

Filenin Sultanları, ABD'deki ilk maçında Almanya ile karşılaşacak

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta maçlarını ABD'de oynayacak olan Filenin Sultanları, ilk maçta Almanya ile karşı karşıya gelecek.

AA28 Mayıs 2024 Salı 10:28 - Güncelleme:
Filenin Sultanları, ABD'deki ilk maçında Almanya ile karşılaşacak
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta maçlarını ABD'de oynayacak.

Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", Teksas eyaletinin Arlington kentindeki 2'nci hafta mücadelesinde 4. Grup'ta ABD, Sırbistan, Güney Kore ve Almanya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ilk maçında yarın saat 22.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan "Filenin Sultanları"nın VNL'in ikinci haftasında yapacağı karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

YARIN:

22.30 Almanya-Türkiye

31 MAYIS CUMA:

03.30 Sırbistan-Türkiye

1 HAZİRAN CUMARTESİ:

21.00 Güney Kore-Türkiye

2 HAZİRAN PAZAR:

23.00 ABD-Türkiye

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