  • Filenin Sultanları, AeQuilibrium Kupası'nı mağlubiyetle tamamladı
Spor

Filenin Sultanları, AeQuilibrium Kupası'nı mağlubiyetle tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenen AeQuilibrium Kupası'ndaki son maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu ve elendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da katıldığı AeQuilibrium Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Cenova kentinde oynanan karşılaşmayı 25-23, 19-25, 18-25 ve 22-25'lik setlerle kaybetti.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvayı 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-8 Haziran tarihlerinde Brezilya'da mücadele edecek.

  • a milli kadın voleybol takımı
  • sırbistan
  • aqquilibrium kupası

