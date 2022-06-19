Filenin Sultanları, Almanya'ya set vermedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında Almanya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, rakibini 25-22, 25-21, 25-22'lik setlerle 3-0 yendi. Millilerde Zehra 21 sayıyla en skorer isim olurken; ona Hande 11, Ebrar 9, Eda 7, Tuğba 6 ve Cansu 4 sayıyla katkı sağladı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında bugün TSİ 22.00'de Güney Kore ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu

Hakemler: Cameron Andrew (Kanada), Borroto Iglesias Ricardo (Küba)

Almanya: Hippi, Schölzel, Jahiska, Weitzel, Vanjak, Stigrot (Kastner, Strubbe, Glaab, Orthmann)

Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz)

Setler: 22-25, 21-25, 22-25