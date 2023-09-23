Türkiye-Belçika voleybol maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2024 Paris Olimpiyat elemeleri B grubu 7. maçında Belçika ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, grubu lider olarak tamamlamak istiyor. Peki Filenin sultanları Belçika maçı ne zaman? Türkiye-Belçika voleyvbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar

Filenin Sultanları Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri iki şampiyonluğun ardından bu kez gözünü Olimpiyat Şampiyonluğuna dikti.

Olimpiyat oyunları elemeleri sonucunda gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Elemelerde gruplarında ilk 2'ye giremeyen ekiplerin "olimpiyat umutları" 2024 Milletler Ligi mücadelesinde devam edecek.

FİLENİN SULTANLARI BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Türkiye-Belçika voleybol maçı 24 Eylül Pazar günü saat 10:00'da başlayacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



2024 Paris Olimpiyat elemeleri B grubu son maçı olan Türkiye-Belçika voleybol karşılaşması TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.