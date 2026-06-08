Filenin Sultanları, Bulgaristan'ı mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki son maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi ve mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Sultanlar 25-12, 25-9, 22-25, 25-18'lik setlerle galibiyete ulaştı.

Ay-yıldızlılar, organizasyonun ilk etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yenerken Hollanda'ya 3-0, İtalya'ya ise 3-1 kaybetmişti. Bu sonuçla birlikte 2. galibiyetini elde etti.

Bulgaristan ilk etaptaki 4 maçta tek galibiyetini 3-0'lık skorla Dominik Cumhuriyetini yenerek aldı.

VNL'in ikinci etap mücadelesi, 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

İŞTE FİKSTÜRÜMÜZ

17 Haziran 19.30: Belçika

18 Haziran 19.30: Fransa

20 Haziran 19.30: Almanya

21 Haziran 19.30: Çin