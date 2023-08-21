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Spor

Filenin Sultanları Çekya'yı yenerek 3'te 3 yaptı

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaştı. Milliler, maçı 3-1 kazandı ve grupta 3'te 3 yaptı.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 20:31 - Güncelleme:
Filenin Sultanları Çekya'yı yenerek 3'te 3 yaptı
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Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda doludizgin ilerliyor. Milliler, C Grubu üçüncü maçında Çekya'yı mağlup etti.

Sultanlar maçı 3-1 kazandı. Maçta setler; 25-23, 25-20, 20-25 ve 25-17 sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turuna katılmayı garantiledi.

SIRADAKİ MAÇ YUNANİSTAN

Filenin Sultanları, gruptaki dördüncü maçında 23 Ağustos Çarşamba günü TSİ 18:00'de Yunanistan ile karşılaşacak. Milli Takımımız, sonrasında 24 Ağustos günü Almanya ile TSİ 21:00'de karşılaşacak.

SON 16 TURU 26 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

KADRO

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

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