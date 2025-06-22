Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak.

VNL'de son olarak Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek art arda 7 müsabakayı da kazanan "Filenin Sultanları", Brezilya maçını da kazanarak 8'de 8 yapmayı hedefliyor.

Ay-yıldızlı takım, organizasyonda 2021 ve 2024 yıllarında da 7 kez üst üste kazanmayı başarmıştı.

İLK 7 KARŞILAŞMADA YENİLGİSİ YOK

"Filenin Sultanları", 2025 FIVB Milletler Ligi'nin ilk 7 müsabakasında mağlubiyet yüzü görmedi.

Organizasyonun Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen ilk haftasında Fransa'yı 3-1, Tayland'ı 3-0 ve Polonya ile Çin'i 3-2 mağlup eden ay-yıldızlı takım, ilk haftayı namağlup tamamladı.

İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçlarında ise Dominik Cumhuriyeti, Kanada ve Güney Kore'yi 3-0 yenen Türkiye, 7'de 7 yapmayı başardı.

Milliler, ikinci haftanın 4. ve son mücadelesinde yarın Brezilya'yı mağlup etmesi durumunda tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde 8 kez üst üste kazanmış olacak.

2021 VE 2024 YILLARINDA DA 7 KEZ ÜST ÜSTE KAZANMIŞTI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 2021 ve 2024 yıllarında da 7 kez üst üste kazanmayı başardı.

2021 yılında İtalya'nın Rimini şehrinde düzenlenen organizasyonda Sırbistan'ı 3-2, İtalya'yı 3-0, Polonya'yı 3-1, Kanada'yı 3-2, Almanya'yı 3-0, Çin'i 3-0 ve Tayland'ı 3-1 yenen "Filenin Sultanları", 7'de 7 yapmıştı.

2024 senesinde ise ay-yıldızlılar, Antalya'daki ilk hafta müsabakalarında Fransa'yı 3-0, ABD'nin Arlington şehrindeki ikinci hafta maçlarında Almanya ile Sırbistan'ı 3-1, Kore'yi 3-0 ve ABD'yi 3-2, Hong Kong'daki üçüncü hafta mücadelelerinde ise Tayland'ı 3-0 ve Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek üst üste 7 kez kazanma başarısı göstermişti.

Milli takım ayrıca yarın Brezilya'yı yendiği takdirde organizasyonda çeyrek finale de yükselmeyi garantileyecek.

ÜÇÜNCÜ HAFTA PROGRAMI

"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nin 3. ve son haftasında 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde mücadele edecek.

16 takımın mücadele ettiği VNL'de üçüncü hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'in üçüncü haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

9 Temmuz Çarşamba:

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz Cuma:

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz Cumartesi:

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz Pazar:

21.00 Sırbistan-Türkiye