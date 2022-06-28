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Spor

Filenin Sultanları çeyrek finale adını yazdırdı

Filenin Sultanları, 19. Akdeniz Oyunları C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İspanya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

DHA28 Haziran 2022 Salı 22:32 - Güncelleme:
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İspanya'yı 3-1 mağlup etti ve 3'te 3 yaparak namağlup lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Millilerde Yaprak 21 sayıyla en skorer oyuncu olurken; Tutku Burcu 15, İlkin 14, Ayçin 10, Buse 6, Yasemin 5, Derya ve Emine 1'er sayılık performanslarıyla galibiyete katkı sağladı. Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi ise B Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayan Tunus olacak. Milliler, çeyrek final mücadelesini ise 30 Haziran perşembe günü TSİ 21.00'de oynayacak.

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