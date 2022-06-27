Filenin Sultanları Cezayir'i rahat yendi

Kadın Milli Voleybol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında ev sahibi Cezayir'i 3-0 yendi.

Salle Bir El Djir'de Cezayir ile karşılaşan Milliler, 25-16, 25-4 ve 25-13'lük setlerle ilk karşılaşmasını galip tamamladı.



Millilerde Tutku Burcu 14 sayıyla en skorer isim olurken ona Yaprak 8, Ayçin 7, Yasemin, İlkin ve Derya 6, Emine 4, Buse 2, Ezgi ve Aslıhan 1'er sayıyla katkı sağladı.

Öte yandan karşılaşmayı T.C. Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş da izledi. Göktaş, karşılaşma sonunda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı dolayı tebrik etti.

Milliler, Akdeniz Oyunları'ndaki ikinci maçında bugün TSİ 20.00'de İtalya ile karşılaşacak. Müsabakayı, TRT Spor naklen yayınlayacak.