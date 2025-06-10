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Spor

Filenin Sultanları Çin'de gündem oldu! ''Umutsuzluktan sevince uzandılar''

FIVB Milletler Ligi'nin 1. hafta etabının son maçında Çin ile karşılaşan Filenin Sultanları maçı 3-2'lik skorla kazandı. Muhteşem bir maça imza atan Filenin Sultanları Çin basınında gündem oldu. İşte detaylar...

AKŞAM10 Haziran 2025 Salı 09:17 - Güncelleme:
Filenin Sultanları Çin'de gündem oldu! ''Umutsuzluktan sevince uzandılar''
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FIVB Milletler Ligi'nin 1. hafta etabını 4'te 4 ile kapatan Filenin Sultanları yine ülkemize büyük gurur yaşattı. Ev sahibi Çin karşısında son maçında ilk ve 3'üncü seti kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, karar setinde fişi çekerek 3-2 kazandı.

İkinci etap ise İstanbul'da. Takımımız burada Dominik, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşılaşacak. Çin medyası dramatik yenilgi sonrasında Türkiye'nin önemli bir ders verdiğini yazdı. 163dy adlı sitede maçla ilgili yapılan analizde, "Kaybettik ama onur kazandık. 1-2'den 3-2! Türk takımı, umutsuzluktan çılgın sevince uzandı. Çinli taraftarlar, Türk takımının umutsuzluktan hayatta kalmaya uzanan duygularını izlediler. Ama şunu söylemek gerekir ki kaybetmemize rağmen geleceği kazandık.

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