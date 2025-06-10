FIVB Milletler Ligi'nin 1. hafta etabını 4'te 4 ile kapatan Filenin Sultanları yine ülkemize büyük gurur yaşattı. Ev sahibi Çin karşısında son maçında ilk ve 3'üncü seti kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, karar setinde fişi çekerek 3-2 kazandı.

İkinci etap ise İstanbul'da. Takımımız burada Dominik, Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşılaşacak. Çin medyası dramatik yenilgi sonrasında Türkiye'nin önemli bir ders verdiğini yazdı. 163dy adlı sitede maçla ilgili yapılan analizde, "Kaybettik ama onur kazandık. 1-2'den 3-2! Türk takımı, umutsuzluktan çılgın sevince uzandı. Çinli taraftarlar, Türk takımının umutsuzluktan hayatta kalmaya uzanan duygularını izlediler. Ama şunu söylemek gerekir ki kaybetmemize rağmen geleceği kazandık.