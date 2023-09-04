A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yendi ve şampiyon oldu. Melissa Vargas'ın MVP seçildiği şampiyonluk sonrası dünya basını Filenin Sultanlarını manşetlerine taşıdı.

FİLENİN SULTANLARI İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Sırbistan'ı finalde 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında finale çıkan Ay-Yıldızlı ekip, iki maçı da kaybederek gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Turnuvada oynadığı 9 maçı da kazanan Filenin Sultanları, namağlup şampiyon oldu. Millletler Ligi'ndeki son 6 maçtan galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

KUPAYI KAPTAN EDA ERDEM KALDIRDI

Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda kaptan Eda Erdem, kupayı CEV Başkanı Aleksandar Boricic'ten aldı. Kupayı kaldıran kaptan Eda Erdem, daha sonra bu sevinci takım arkadaşlarıyla paylaştı. Sultan'ın müthiş zaferi dünyada da yankılandı. İşte dünya basını zaferimizi böyle gördü:

VOLLEYNEWS: TÜRKİYE AVRUPA ŞAMPİYONU! SIRBİSTAN TIE BREAK'TE KAYBETTİ

Brüksel'de voleybol tarihinde bir sayfa daha yazılıyor. Tarihinde ilk kez Türkiye, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı gergin ve olağanüstü çekişmeli geçen finalde Sırbistan'ı 3-2 yendi.

'İstanbul'un bir şubesi gibi görünen Brüksel'de iki buçuk saatten fazla süren yorucu mücadelenin ardından Türkiye, beşinci sette skoru 10-12'ye getirdi ve son sevinç patlamasına kadar liderliğini korudu.'

WORLDOFVOLLEY: TÜRKİYE HEYECAN VERİCİ ZAFERLE KAZANDI

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın heyecan dolu final maçında Türkiye, Brüksel'de Sırbistan'a karşı 3-2'lik (25-27, 25-21, 22-25, 25-22, 15-13) muhteşem bir galibiyet elde etti.

Böylece prestijli Avrupa Şampiyonu unvanını elde etti. Beşinci sette Türkiye çoğu zaman öndeydi ama sonuna kadar puan puana giden bir mücadeleydi. Türkiye 15-13 galibiyet gelerek Avrupa şampiyonluğunu perçinledi. Maçın yıldız oyuncusu Melissa Vargas, Türkiye adına 41 sayı kaydetti. Sırp tarafında Tijana Boskovic 37 sayıyla en etkili oyuncu oldu.

GLOBO: TÜRKİYE İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Türkiye, Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek eşi benzeri görülmemiş Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı kazandı. Yeni gelen İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'nin komutası altında şu ana kadar Türkiye neredeyse mükemmel bir sezona devam ediyor.

DÜELLOYU VARGAS KAZANDI

Spor salonundaki kalabalığın ezici çoğunluğuna güvenen Türkiye, iki kez dünya şampiyonu olan Sırbistan'ı yenmek için serviste ve hücumda güçlü bir tempo yakaladı ve ikinci setten itibaren tribünleri ateşe verdi. Boskovic-Vargas düellosunu Vargas kazandı. Maçı Boskovic'in 37'sine karşı 41 sayıyla tamamladı. Vargas hücumda yüzde 55 ile oynadı. Türkiye'nin bir sonraki hedefi bu ayın 16 ile 24'ü arasında Tokyo'da düzenlenecek Japonya Olimpiyat Elemleri Oyunları olacak

IVOLLEYMAGAZİNE: TÜRKİYE İLK KEZ ŞAMPİYON, GUIDETTI'NİN BÜYÜSÜ

Türkiye ilk kez Avrupa şampiyonu oldu, karşı konulamaz Melissa Vargas'ın 41 sayısıyla Boskovic'in 37 sayı atmasına rağmen Guidetti'nin kızları şampiyonluğu Belgrad'a geri getiremedi.

Giovanni Guidetti'nin ardından gelen büyü, son 20 yılın en iyi başantrenörlerinden biri olmasına rağmen Avrupa Şampiyonasını kazanmasını engellemeye devam ediyor