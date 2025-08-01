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Spor

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da devam edecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Antalya'ya gitti. Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenecek organizasyon öncesi Sırbistan ile hazırlık maçında karşılaşacak.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 09:51 - Güncelleme:
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da devam edecek
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Ağustos'ta başlayacak Dünya Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek organizasyon öncesi gireceği kamp kapsamında Sırbistan Milli Takımı ile 3 hazırlık maçı oynayacak.

Milli takımın Antalya kampı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasör: Dilay Özdemir, Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Yaprak Erkek, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar (kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

Libero: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı
  • Dünya Şampiyonası
  • Antalya

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