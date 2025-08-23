İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı! İspanya'ya set vermediler

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Ay-yıldızlılar, karşı karşıya geldiği İspanya'yı 3-0 yendi. İşte detaylar...

Haber Merkezi23 Ağustos 2025 Cumartesi 16:57 - Güncelleme:
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı! İspanya'ya set vermediler
Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı İspanya'yla karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları ilk seti 25-18, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti 25-23 kazanarak sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye, Dünya Şampiyonası'na İspanya galibiyetiyle başladı. E grubunda yer alan Türkiye, son 16 turuna kalabilmek için kalan maçlarında Bulgaristan ve Kanada'yla mücadele edecek.

TÜRKİYE ÜST ÜSTE 6. KEZ TURNUVADA

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya altıncı kez yer aldı.

Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup etabı maç programı şöyle:

25 Ağustos Pazartesi

TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba

TSİ 12.00 Türkiye-Kanada

