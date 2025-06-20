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Spor

Filenin Sultanları durdurulamıyor! 6 maçta 6 galibiyet

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin İstanbul etabındaki ikinci maçında rakibi Kanada'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Filenin Sultanları turnuvaya 6'da 6 galibiyetle devam etti.

AKŞAM20 Haziran 2025 Cuma 09:19 - Güncelleme:
Filenin Sultanları durdurulamıyor! 6 maçta 6 galibiyet
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Milletler Ligi'nin Çin etabında 4 maçını da kazanıp, ikinci etapta ev sahibi olarak parkeye çıkan Sultanlar, işe Dominik'i 3-0 yenerek başlamıştı. 22.500 kapasiteli Sinan Erdem'de tamamen dolu tribünler önünde Ay-Yıldızlılar'ın dün akşamki rakibi ise Kanada'ydı. Türkiye'yi daha önce çalıştıran ve halen Vakıfbank'ın da hocası olan Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada'ya karşı maça iyi başlayan Sultanlar, ilk seti 25-16 kazandı. Salondaki harika ortamın, telefon flaşlarıyla renklendirildiği gecede Sultanlar adeta yıldızların altında ışıl ışıl parladı. İkinci sete de hızlı giren Sultanlar bu seti de 25-18 alarak 2-0 yaptı. Son sette Kanada 13-12 öne geçti ancak Milliler vidaları sıkıp 20-15 yaptı. Ardından Kanada 4-0'lık seriyle Sultanlar'ı yakaladı. Son anları heyecan fırtınasına sahne olan ve 26'ya uzanan seti bitiren Ebrar Karakurt'un smaçı oldu. 26- 24'le bu seti ve maçı kazanan Milliler, 6'da 6 yaptı.

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