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Spor

Filenin Sultanları, Final Etabı'na kalmayı garantiledi!

FIVB Milletler Ligi'de Tayland'ı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenecek Final Etabı'na kalmayı garantiledi.

AA29 Haziran 2023 Perşembe 19:07 - Güncelleme:
Filenin Sultanları, Final Etabı'na kalmayı garantiledi!
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FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Tayland'ı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenecek Final Etabı'na kalmayı garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki ligin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Tayland ile karşılaştı.

Rakibini 25-15, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenen milli takım, 10. maçında 7. galibiyetini elde etti.

10 maçın ardından ligde 23 puanla üçüncü sıraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç hafta sonunda sıralamada ilk 8 takımın gideceği FIVB Voleybol Milletler Ligi Final Etabı'na kalmayı garantiledi.

Final Etabı, 12-16 Temmuz'da ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington şehrinde düzenlenecek.

Türkiye, 2018'de Milletler Ligi adıyla başlayan organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI ÜSTÜNDAĞ'DAN TEBRİK

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletler Ligi'nde ev sahibi Tayland'ı set vermeden 3-0 mağlup ederek Final Etabı'na kalmayı garantileyen Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum. Nice zaferlere kızlar." ifadelerini kullandı.

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