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  • Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta? Voleybol Türkiye-Sırbistan final maçı hangi kanalda?
Spor

Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta? Voleybol Türkiye-Sırbistan final maçı hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçında bugün Sırbistan ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, 14 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Peki Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Sırbistan final maçı hangi kanalda? İşte Türkiye-Sırbistan voleybol final maçının tarihi saati ve yayıncı kuruluş

3 Eylül 2023 Pazar 17:46 - Güncelleme:
Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta? Voleybol Türkiye-Sırbistan final maçı hangi kanalda?
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Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda final maçı kapsamında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Peki Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Sırbistan final maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE-SIRBİSTAN VOLEYBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde Hollanda'yı eleyen Sırbistan ile rakip oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile karşılaşacağı final maçı 3 Eylül 2023 Pazar günü yapılacak.

Türkiye-Sırbistan final maçının TRT Spor ekranlarında olması bekleniyor.

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