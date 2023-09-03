Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda final maçı kapsamında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Peki Filenin Sultanları final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Sırbistan final maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE-SIRBİSTAN VOLEYBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı.

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde Hollanda'yı eleyen Sırbistan ile rakip oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile karşılaşacağı final maçı 3 Eylül 2023 Pazar günü yapılacak.

Türkiye-Sırbistan final maçının TRT Spor ekranlarında olması bekleniyor.