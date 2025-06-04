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Spor

Galibiyetle başladılar! Filenin Sultanları, Fransa'yı affetmedi

Filenin Sultanları, Dünya Milletler Ligi'ne galibiyetle başladı. Ay-yıldızlılar, ilk maçında Fransa'yı 3-1 mağlup etti. İşte detaylar...

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 08:24 - Güncelleme:
Galibiyetle başladılar! Filenin Sultanları, Fransa'yı affetmedi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında Fransa'yı 3-1 yendi.

Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarında milli takım, ikinci maçını 6 Haziran Cuma günü TSİ 14.30'da Tayland'la yapacak.

Voleybol: 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi

Fransa: Ndiaye, Fanguedou, Mayer, Rotar, Depie, Haewegene (Gelin, Respaut, Schalk, Ngolongolo)

Türkiye: Aslı Kalaç, Alexia Carutasu, Hande Baladın, Deniz Uyanık, Yaprak Erkek, Elif Şahin (Simge Aköz, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol)

Setler: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25

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