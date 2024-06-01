Filenin Sultanları, haftayı ABD maçıyla tamamlayacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasını 2 Haziran Pazar günü oynayacağı ABD maçıyla tamamlayacak.

Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda bugün TSİ 21.00'de Güney Kore ile karşılaşacak milli takım, yarın da TSİ 23.00'te ABD ile karşı karşıya gelecek.

VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk iki mücadelesinde Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçen "Filenin Sultanları", ligin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet yaşadı.

Türkiye, geçen sezon VNL'de şampiyon olarak adını ülkeler sıralamasında 1 numaraya yazdırmıştı.