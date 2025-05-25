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Spor

Filenin Sultanları Hollanda'yı set vermeden geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen AIA AeQuilibrium Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.

AA25 Mayıs 2025 Pazar 18:19 - Güncelleme:
Filenin Sultanları Hollanda'yı set vermeden geçti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen AIA AeQuilibrium Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Modena kentinde organize edilen turnuvadaki son maçında Hollanda ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip rakibini 25-22, 25-22 ve 25-14'luk setlerle 3-0 yendi.

Turnuvaya 3-1'lik Almanya galibiyetiyle başlayan milli takım, ikinci maçında İtalya'ya 3-2 mağlup olmuştu.

Milliler, turnuvayı 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.

  • Hollanda maçı
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı
  • AIA AeQuilibrium Kupası

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