Filenin Sultanları Hollanda'yı set vermeden geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen AIA AeQuilibrium Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Modena kentinde organize edilen turnuvadaki son maçında Hollanda ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip rakibini 25-22, 25-22 ve 25-14'luk setlerle 3-0 yendi.
Turnuvaya 3-1'lik Almanya galibiyetiyle başlayan milli takım, ikinci maçında İtalya'ya 3-2 mağlup olmuştu.
Milliler, turnuvayı 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.