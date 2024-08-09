Milletler Ligi'ni ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyaya yaklaştı ama İtalya'ya takıldı. Çeyrek finalde Çin'i yenen, dün ise yarı finalde önemli isimlerin yer aldığı İtalya'ya kaybeden Sultanlar, Son 4'te bu hayali bıraktı. Şimdi Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacağız. Santarelli yönetiminde 2 şampiyonluk yaşayan takımımız, yarı finale kalarak voleybolda Olimpiyat tarihimizdeki en büyük başarısını gösterdi, şimdi hedef voleybolda ilk Olimpiyat madalyasını almak.

PAOLA EGONU'YU DURDURAMADIK

Mücadelenin ilk setinde üstün olduğumuz anlar olsa da İtalya'nın pasör çaprazı Paola Egonu net bir üstünlük kurdu; 22-25 kaybettik. İkinci sette oyun başa baş geçse de son anlarda rakip daha sakin kaldı ve 19-25 ile 2-0 yaptı. Son sette öne geçtiğimiz bölüm oldu, pasör çaprazı Paola Egonu ve Fahr'un üstün oyunuyla İtalyanlar geri dönmesini bildi, son seti de 22-25 kazanarak mücadeleyi 3-0 kazandı. İtalya, Olimpiyat finalinde ABD'nin rakibi oldu. Biz ise bronz madalya maçında eski VakıfBanklı Gabi'nin formasını giydiği Brezilya ile oynayacağız.

ÇOK KÖTÜ BAŞLAYIP YARILADIK!..

Sultanlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları macerasına etkili başlamadı ama sonradan açıldı. C Grubu ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, sonrasındaki mücadelede de Dominik'i 1-0'dan geri dönüp 3-1 yendi. Grubun son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olduk. Çeyrek finalde müthiş mücadeleye sahne olan müsabakada ise Çin'i 3-2 yendik. Yarı finalde ise Paola Egonu'nun harika performans sergilediği maçta voleybolun ekol ülkelerinden İtalya'ya 3-0 mağlup olarak altın madalya kazanma şansını teptik.