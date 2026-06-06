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Spor

Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasının 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

HABER MERKEZİ6 Haziran 2026 Cumartesi 23:56 - Güncelleme:
Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 3. maçında İtalya'ya 3-1 yenildi.

Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan mücadeleyi kaybeden ay-yıldızlılar, turnuvadaki ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Milliler, Brezilya etabındaki 4. ve son maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

Salon: Nilson Nelson

Hakemler: Gonzalez Daniel (Meksika), Angela Grass (Brezilya)

İtalya: Meli, Cambi, Omoruyi, Nwakalor, Adigwe, Nervini (Fersino, Spirito, Diop, Scola, Manfredini)

Türkiye: Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, Karmen Aksoy, Defne Başyolcu, İlkin Aydın, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Saliha Şahin, Buse Ünal Pehlivan, Aylin Uysalcan, Berka Buse Özden, Beren Yeşilırmak)

Setler: 25-16, 26-28, 25-19, 25-15

Süre: 96 dakika

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