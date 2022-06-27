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Spor

Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-1 ile geçti

19. Akdeniz Oyunları'ndaC Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'yı 3-1 mağlup etti.

DHA27 Haziran 2022 Pazartesi 23:16 - Güncelleme:
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda C Grubu ikinci maçında İtalya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Millilerde İlkin 21 sayıyla en skorer isim olurken ona Ayçin 13, Yaprak 9, Derya ve Tutku Burcu 7, Yasemin 5, Buse 3, Aslıhan 1 sayıyla eşlik etti. Milliler, Akdeniz Oyunları'nda C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçını yarın TSİ 20.00'de İspanya ile oynayacak.

SALON: Salle Bir El Djir

HAKEMLER: Moshira Mohamed (Mısır), Zied Ridene (Tunus)

TÜRKİYE: Buse, İlkin, Yasemin, Tutku Burcu, Yaprak, Ayçin, Buse (L) (Melis, Emine, Aslıhan, Derya)

İTALYA: Enweonwu, Mazzaro, Diop, Perinelli, Squarcini, Bosio, Panetoni (L) (Battistoni, D'odorico, Cagnin, Frosini)

SETLER: 26-24, 25-19, 19-25, 25-21

SÜRE: 1 saat 49 dakika (29',26',25',29')

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