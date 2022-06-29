İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2022 Çarşamba / 30 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6807
  • EURO
    17,5206
  • ALTIN
    974.753
  • BIST100
    2488.93
Spor

Filenin Sultanları, Kanada'ya yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi Kanada'ya 3-1 mağlup oldu.

29 Haziran 2022 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
ABONE OL

Milli takım, 3. haftanın ikinci maçında yarın TSİ 23.00'te Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, 3. hafta mücadelesine 5 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucu elde ettiği 16 puanla sıralamada 5. sırada başladı.

Salon: Calgary

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Hector Ortiz (Porto Riko)

Kanada: Van Ryk Kiera, Alexa Gray, Brie King, Hilary Howe, Emily Maglio, Jennifer Cross (Julia Murmann, King Brie)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge Şebnem Aköz, Acar Aylin, Meliha İsmailoğlu, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Sıla Çalışkan)

Setler: 25-22, 21-25, 25-22, 25-23

  • Milletler Ligi
  • A Milli Kadın Voleybol Takımı
  • Kanada

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.