Filenin Sultanları liderliğini sürdürdü

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 8'inci maçında Türkiye, ABD'yi 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları'nın unutulmaz zaferi sonrası gözler dünya sıralamasına çevrildi. ABD karşısında mağlup olması durumunda zirvedeki yerini kaptıracak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, müthiş bir performansla hata yapmadı.

Filenin Sultanları, bu galibiyetle hanesine 2.97 puan yazdırdı; ABD'den ise 2.97 puan silindi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD maçında aldığı zaferle puanını 388.69'a yükseltti. Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şu ana kadar 8 maça çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı bu müsabakaların 6'sında parkeden galip ayrıldı. Milliler, VNL 2024'ün 3'üncü haftasında Hong Kong'da sahaya çıkacak.