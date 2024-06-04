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Spor

Filenin Sultanları liderliğini sürdürdü

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde çıktığı 8. maçta rakibi ABD'yi 3-2 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

AKŞAM SPOR4 Haziran 2024 Salı 09:14 - Güncelleme:
Filenin Sultanları liderliğini sürdürdü
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FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 8'inci maçında Türkiye, ABD'yi 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları'nın unutulmaz zaferi sonrası gözler dünya sıralamasına çevrildi. ABD karşısında mağlup olması durumunda zirvedeki yerini kaptıracak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, müthiş bir performansla hata yapmadı.

Filenin Sultanları, bu galibiyetle hanesine 2.97 puan yazdırdı; ABD'den ise 2.97 puan silindi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD maçında aldığı zaferle puanını 388.69'a yükseltti. Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şu ana kadar 8 maça çıktı. A Milli Kadın Voleybol Takımı bu müsabakaların 6'sında parkeden galip ayrıldı. Milliler, VNL 2024'ün 3'üncü haftasında Hong Kong'da sahaya çıkacak.

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