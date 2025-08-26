İSTANBUL 28°C / 20°C
Spor

Filenin Sultanları, liderlik için parkeye çıkacak

Dünya Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın liderlik için Kanada ile karşı karşıya gelecek.

26 Ağustos 2025 Salı 09:34
Filenin Sultanları, liderlik için parkeye çıkacak


A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yarın oynayacağı Kanada maçına liderlik için çıkacak.

Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 12.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Organizasyonda İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanarak ikide iki yapan milli takım, Kanada maçı öncesi son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

İki maçını da kazanarak son 16 turuna yükselmeyi başaran Kanada ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

Milliler, Kanada maçını kazanması halinde E Grubu'nu lider tamamlayacak ve D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla son 16 turunda eşleşecek.

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı
  • Dünya Şampiyonası
  • Kanada

