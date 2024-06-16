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Spor

Filenin Sultanları mağlup! Brezilya'ya farklı kaybettik

A Milli Kadın Voleybol Takım'ın Milletler Ligi'nde Brezilya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.

AA16 Haziran 2024 Pazar 12:08 - Güncelleme:
Filenin Sultanları mağlup! Brezilya'ya farklı kaybettik
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenildi.

Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kaybederek turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı.

BREZİLYA LİDER GİDECEK

Son VNL şampiyonu Türkiye'nin dün Çin'e yenilmesiyle ele geçirdiği kadınlar dünya sıralaması liderliğini perçinleyen Brezilya ise 12'de 12 yaparak finallere lider olarak gidecek.

Grup aşamasındaki sıralama ile Paris 2024 Olimpiyatları kura çekimini etkileyecek dünya sıralaması, Japonya-ABD ve Çin-Polonya karşılaşmalarının ardından netleşecek.

2024 VNL Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.

Türkiye: Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu İvegin, Simge Aköz, Beyza Arıcı)

Brezilya: Roberta, Gabi, Carol, Rosamaria, Ana Cristina, Thaisa (Nyeme, Macris, Tainara)

Setler: 14-25, 14-25, 19-25

Süre: 59 dakika (19, 19, 21)

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Sonja Simonovska (Karadağ)

Salon: Hong Kong Kolezyum

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