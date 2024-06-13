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Spor

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde finallere katılmayı garantiledi

FIVB Milletler Ligi'nde son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantiledi.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 23:11 - Güncelleme:
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde finallere katılmayı garantiledi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) finallere katılmayı garantiledi.

Ligin Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen üçüncü etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenen milli takım, organizasyondaki 10. maçında 8. galibiyetini elde etti.

Puanını 24'e yükselten Türkiye, Hong Kong etabında kalan iki karşılaşması öncesi adını finallere yazdırdı.

16 takımın mücadele ettiği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallere katılacak.

"Filenin Sultanları", geçen yıl FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmuştu.

  • A Milli Kadın Voleybol Takımı
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