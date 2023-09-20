İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2023 Çarşamba / 6 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0419
  • EURO
    28,9452
  • ALTIN
    1678.93
  • BIST100
    7843.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Filenin Sultanları, Paris olimpiyatları için son düzlükte! Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Filenin Sultanları, Paris olimpiyatları için son düzlükte! Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Paris olimpiyatları elemelerinde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Olimpiyat elemelerinde; Porto Riko, Bulgaristan, Peru ve Arjantin'i yenerek 4'te 4 yaptı. 2024 Paris Olimpiyat elemeleri B grubunda mücadele eden ay-yıldızlı takım, grupta çıktıkları 4 maçta 4 galibiyet almayı başardı. Şimdi gözler Türkiye-Brezilya voleybol maçında. Peki Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

20 Eylül 2023 Çarşamba 12:51 - Güncelleme:
Filenin Sultanları, Paris olimpiyatları için son düzlükte! Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ABONE OL

Türkiye-Brezilya voleybol maçı için nefesler tutuldu. Filenin Sultanları, Brezilya'yı yenmesi halinde turnuvada 5'te 5 ile kayıpsız ilerleyecek. Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Peki Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın tarih, saat ve yayıncı kuruluşu ile ilgili detaylar

TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Brezilya voleybol maçı 22 Eylül Cuma TSİ ile saat 10:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

FİLENİN SULTANLARI, PARİS OLİMPİYATLARI İÇİN SON DÜZLÜKTE!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki beşinci maçını Brezilya ile yapacak. Paris olimpiyatları kapsamında grupta çıktıkları 4 maçta 4 galibiyet almayı başaran Filenin Sultanları, Brezilya'yı da yenmesi durumunda 5'te 5 yapacak.

Elemelerde gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

2024 PARİS OLİMPİYAT ELEMELERİ TÜRKİYE PUAN DURUMU

1- Türkiye / 12 Puan (4 maç)

2- Brezilya / 8 Puan (3 maç)

3- Japonya / 6 Puan (2 maç)

4- Porto Riko / 3 Puan (2 maç)

5- Belçika / 3 Puan (3 maç)

7- Arjantin / 0 Puan (2 maç)

6- Bulgaristan / 1 Puan (3 maç)

8- Peru / 0 Puan (3 maç)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.