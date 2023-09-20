Türkiye-Brezilya voleybol maçı için nefesler tutuldu. Filenin Sultanları, Brezilya'yı yenmesi halinde turnuvada 5'te 5 ile kayıpsız ilerleyecek. Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Peki Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın tarih, saat ve yayıncı kuruluşu ile ilgili detaylar

TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Türkiye-Brezilya voleybol maçı 22 Eylül Cuma TSİ ile saat 10:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.

FİLENİN SULTANLARI, PARİS OLİMPİYATLARI İÇİN SON DÜZLÜKTE!



A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki beşinci maçını Brezilya ile yapacak. Paris olimpiyatları kapsamında grupta çıktıkları 4 maçta 4 galibiyet almayı başaran Filenin Sultanları, Brezilya'yı da yenmesi durumunda 5'te 5 yapacak.

Elemelerde gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

2024 PARİS OLİMPİYAT ELEMELERİ TÜRKİYE PUAN DURUMU

1- Türkiye / 12 Puan (4 maç)

2- Brezilya / 8 Puan (3 maç)

3- Japonya / 6 Puan (2 maç)

4- Porto Riko / 3 Puan (2 maç)

5- Belçika / 3 Puan (3 maç)

7- Arjantin / 0 Puan (2 maç)

6- Bulgaristan / 1 Puan (3 maç)

8- Peru / 0 Puan (3 maç)