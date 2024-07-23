Filenin Sultanları Paris'te madalya peşinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha önce Londra 2012 ve Tokyo 2020'de boy gösterirken, derece elde edemedi.

Tarihinde ilk kez Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'na katılan ay-yıldızlı voleybolcular, çeyrek finale yükselmeyi başaramadı. Rio 2016'ya katılamayan milli takım, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise yeniden mücadele etme hakkını elde etti ve organizasyonu 5'inci tamamlayarak en iyi derecesini aldı.

YENİLGİSİZ GELEN "OLİMPİYAT" KOTASI



Milli voleybolcular, 2023'ün eylül ayında Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru'yla mücadele etti.

Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0, Japonya'yı 3-1 ve Belçika'yı 3-0 yenerek "7'de 7" yapan milli takım, organizasyonu tarihinde ilk kez yenilgisiz lider tamamlayarak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Milli takım, yenilenen kadrosu ve geçen yıl takımın başına getirilen İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'yle Paris'te madalya için servis kullanacak.

BEŞ MİLLİ VOLEYBOLCU İLK KEZ MÜCADELE EDECEK



Olimpiyatlarda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas, ilk kez bu heyecanı yaşayacak.

Ayrıca takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ise üçüncü katılacağı olimpiyat olacak.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde olimpiyatlarda mücadele edecek 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 oyuncu : Beyza Arıcı

- Olimpiyata katılacak milli voleybolcuların yaşı ve olimpiyat tecrübesi

İsim Kota Olimpiyata katılım sayısı Yaş Eda Erdem Dündar Takım İki kez 37 Aslı Kalaç Takım Bir kez 28 Beyza Arıcı Takım - 28 Cansu Özbay Takım Bir kez 27 Derya Cebecioğlu Takım - 23 Ebrar Karakurt Takım Bir kez 24 Elif Şahin Takım - 23 Hande Baladın Takım Bir kez 26 Gizem Örge Takım - 31 Meliha Diken Takım Bir kez 30 Melissa Vargas Takım - 24 Tuğba Şenoğlu İvegin Takım Bir kez 26 Zehra Güneş Takım Bir kez 25

MAÇ PROGRAMI



Milliler, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasında ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü oynayacak.

İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

29 Temmuz Pazartesi:

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos Perşembe:

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos Pazar:

10.00 Türkiye-İtalya