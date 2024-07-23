Filenin Sultanları Paris'te madalya peşinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha önce Londra 2012 ve Tokyo 2020'de boy gösterirken, derece elde edemedi.
Tarihinde ilk kez Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'na katılan ay-yıldızlı voleybolcular, çeyrek finale yükselmeyi başaramadı. Rio 2016'ya katılamayan milli takım, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise yeniden mücadele etme hakkını elde etti ve organizasyonu 5'inci tamamlayarak en iyi derecesini aldı.
YENİLGİSİZ GELEN "OLİMPİYAT" KOTASI
Milli voleybolcular, 2023'ün eylül ayında Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru'yla mücadele etti.
Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0, Japonya'yı 3-1 ve Belçika'yı 3-0 yenerek "7'de 7" yapan milli takım, organizasyonu tarihinde ilk kez yenilgisiz lider tamamlayarak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Milli takım, yenilenen kadrosu ve geçen yıl takımın başına getirilen İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'yle Paris'te madalya için servis kullanacak.
BEŞ MİLLİ VOLEYBOLCU İLK KEZ MÜCADELE EDECEK
Olimpiyatlarda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas, ilk kez bu heyecanı yaşayacak.
Ayrıca takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ise üçüncü katılacağı olimpiyat olacak.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde olimpiyatlarda mücadele edecek 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Libero: Gizem Örge
+1 oyuncu: Beyza Arıcı
- Olimpiyata katılacak milli voleybolcuların yaşı ve olimpiyat tecrübesi
|İsim
|Kota
|Olimpiyata katılım sayısı
|Yaş
|Eda Erdem Dündar
|Takım
|İki kez
|37
|Aslı Kalaç
|Takım
|Bir kez
|28
|Beyza Arıcı
|Takım
|-
|28
|Cansu Özbay
|Takım
|Bir kez
|27
|Derya Cebecioğlu
|Takım
|-
|23
|Ebrar Karakurt
|Takım
|Bir kez
|24
|Elif Şahin
|Takım
|-
|23
|Hande Baladın
|Takım
|Bir kez
|26
|Gizem Örge
|Takım
|-
|31
|Meliha Diken
|Takım
|Bir kez
|30
|Melissa Vargas
|Takım
|-
|24
|Tuğba Şenoğlu İvegin
|Takım
|Bir kez
|26
|Zehra Güneş
|Takım
|Bir kez
|25
MAÇ PROGRAMI
Milliler, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasında ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü oynayacak.
İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.
Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:
29 Temmuz Pazartesi:
10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos Perşembe:
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos Pazar:
10.00 Türkiye-İtalya