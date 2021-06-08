Filenin Sultanları, Rusya'yı devirdi

08 Haziran 2021 Salı 17:09 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 17:09

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki son maçında Rusya'yı 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 15-7'lik set skorlarıyla 3-2 mağlup etti.

Millilerde karşılaşmanın en skorer ismi 25 sayıyla Ebrar olurken ona; Eda 17, Tuğba 16, Zehra 10, Cansu 7, Meryem 5, Meliha 4, Hande 3, Naz, Aslı ve Kübra 1 sayıyla eşlik etti.

Türkiye, Milletler Ligi'nin dördüncü haftasına 12 Haziran Cumartesi günü oynayacağı Japonya karşılaşmasıyla başlayacak.

Salon: Rimini

Hakemler: Hamid Muhammed Ahmed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri), Walter Hugo Vera Mechan (Peru)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Simge Aköz (Meryem Boz, Naz Aydemir Akyol, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Kübra Çalışkan)

Rusya: Voronkova, Fetisova, Goncharova, Fedorovtseva, Koroleva, Matveeva, Pilipenko (Brovkina, Startseva, Smirnova, Gorbunova, Lazareva, Brovkina, Pipunyrova)

Setler: 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 15-7

Süre: 143 dakika (33, 37, 28, 29, 16)