  • Filenin Sultanları tarih yazmak istiyor! Çeyrek finalde rakip ABD
Spor

Filenin Sultanları tarih yazmak istiyor! Çeyrek finalde rakip ABD

Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün saat 16.30'da ABD ile karşılaşacak. Filenin Sultanları, rakibini elemesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek.

4 Eylül 2025 Perşembe 08:05
Filenin Sultanları tarih yazmak istiyor! Çeyrek finalde rakip ABD
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya gelecek.

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 16.30'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ve TRT Spor Yıldız YouTube hesabından canlı yayınlanacak.

Organizasyonun son 16 turunda Slovenya'yı 30-28, 25-13 ve 29-27'lik setlerle 3-0 yenmeyi başaran milli takım, çeyrek finalde şampiyonanın güçlü ekiplerinden ABD ile eşleşti.

Ay-yıldızlı takım, ABD'yi geçmesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek.

Mücadele ettiği E Grubu'ndaki 3 maç ile son 16 turundaki Slovenya'yı müsabakasını set vermeden kazanan ay-yıldızlılar, ABD'yi geçmesi halinde ise Hollanda-Japonya maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

EN İYİ DERECE 6.'LIK

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.

Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.

