Filenin Sultanları, VNL Finalleri'nde sahaya çıkacak

Türkiye'nin de mücadele edeceği FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) Finalleri, yarın Tayland'da başlayacak.
Başkent Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyon, 20-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.
Grup aşamasını 6. sırada bitiren Türkiye, 21 Haziran Cuma günü TSİ 16.30'da oynanacak çeyrek final maçında, grubun 3'üncüsü Polonya ile karşılaşacak.
Yarı finale yükselmesi halinde Türkiye'nin rakibi, İtalya-ABD eşleşmesinin galibi olacak.
2024 Kadınlar VNL Finalleri'ndeki çeyrek final maçlarının programı şöyle:
Yarın:
13.00 Çin-Japonya
16.30 Tayland-Brezilya
21 Haziran Cuma:
13.00 İtalya-ABD
16.30 Polonya-Türkiye