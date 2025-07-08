Filenin Sultanları yarın Hollanda ile kozlarını paylaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ilk maçında yarın ev sahibi Hollanda'ya konuk olacak.

Apeldoorn şehrinde oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30 da başlayacak.

Organizasyonun son hafta maçlarına Hollanda'da çıkacak ay-yıldızlı ekip, ligde ilk 8 maç sonunda 7 galibiyet ve 1 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor. Hollanda ise 3 galibiyet ve 5 yenilgiyle ligde 11. sırada yer alıyor.

Hollanda'ya karşı oynadığı son 5 maçı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibine son olarak 2018'de yenişmişti.

İlk 8 takımın finallere kalacağı 18 takımlı VNL'de Türkiye, 3. hafta maçlarında Hollanda'nın yanı sıra 11 Temmuz'da Çekya, 12 Temmuz'da İtalya ve 13 Temmuz'da Sırbistan'la karşı karşıya gelecek.

