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Spor

Filenin Sultanları yarın üçüncülük için parkeye çıkacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü hafta mücadelesi yarın Tayland'da başlayacak.

AA27 Haziran 2023 Salı 13:53 - Güncelleme:
Filenin Sultanları yarın üçüncülük için parkeye çıkacak
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"Filenin Sultanları", organizasyonda üçüncü hafta maçlarını 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde başkent Bangkok'ta oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, burada Japonya, Tayland, Brezilya ve Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek. Türkiye, Tayland'da ilk maçını yarın Japonya ile yapacak.

Ligde 6 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunan A Milli Kadın Takımı, ilk iki hafta sonunda 3. sırada yer alıyor. Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etme hakkı kazanacak.

MİLLİ TAKIMIN ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE (TSİ):

Yarın:

13.00 Japonya-Türkiye

29 Haziran:

16.30 Tayland-Türkiye

30 Haziran

16.30 Brezilya-Türkiye

2 Temmuz:

09.00 Hırvatistan-Türkiye

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