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Spor

Filenin Sultanları yine kazandı! Üst üste 7. galibiyet

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hong Kong'da düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 2. maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Milliler rakibini setlerde 3-1 mağlup etti. Bu skorla Filenin Sultanları üst üste 7. galibiyetini aldı. İşte detaylar...

AA13 Haziran 2024 Perşembe 15:31 - Güncelleme:
Filenin Sultanları yine kazandı! Üst üste 7. galibiyet
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti.

Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlılar, turnuvadaki 10'uncu maçında 8'inci galibiyetini aldı.

Son VNL şampiyonu milliler, Hong Kong etabındaki üçüncü maçında 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.30'da Çin ile karşılaşacak.

Salon: Hong Kong Kolezyum

Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)

Dominik Cumhuriyeti: Guillen, Eve, Tapia, Pena, Jineiry Martínez, Marte (Yaneirys Rodriguez, Brayelin Martinez, Ariana Rodriguez, Peralta, Arias)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Tuğba Şenoğlu İvegin, Ebrar Karakurt, Elif Şahin, Ayça Aykaç)

Setler: 25-17, 15-25, 17-25, 18-25

Süre: 82 dakika (22, 19, 20, 21)

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