Filenin Sultanları yine zirvede!

2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde oynadığı 7 maçı da kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki son maçında Belçika'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, aynı zamanda 'Dünya Kupası' adıyla oynanan olimpiyat elemelerinde tüm maçlarını kazanan tek ülke olurken organizasyonu da 21 puanla namağlup zirvede bitirdi, 2023 Dünya Kupası'nı kazandı.

Yenilmezlik serisini 22 maçı çıkaran Filenin Sultanları'nın kupasını, takım kaptanı Eda Erdem ve başantrenör Daniele Santarelli birlikte aldı. 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden A Milli Takım, 2023 sezonunu 3 kupayla noktaladı. Kızlar daha önce FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda tarihi altın madalyaya uzanmıştı.