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Spor

Filenin Sultanları yurda döndü! Havalimanında coşkuyla karşılandılar

2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları, yurda döndü. Havalimanında coşkuyla karşılanan kafilede Mehmet Üstündağ, Daniele Santarelli ve Eda Erdem açıklamalarda bulundu.

18 Temmuz 2023 Salı 17:08 - Güncelleme:
Filenin Sultanları yurda döndü! Havalimanında coşkuyla karşılandılar
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2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları, Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul'a geldi.

Filenin Sultanları, İstanbul Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

MEHMET ÜSTÜNDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Havalimanında açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlar yeni hedefimiz. Tarihimizde ilk defa dünya sıralamasında 1. sıraya geldik. Yeni koçumuza, kaptanımıza, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

SANTARELLİ: YOLUMUZ UZUN, TADINI ÇIKARACAĞIZ

Antrenör Daniele Santarelli ise, "Gerçekten çok mutluyuz. İnanılmaz bir atmosefr var burada. Federasyonumuza, bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun, bunun tadını çıkaracağız. Dünyada bir numarayız." ifadelerini kullandı.

EDA ERDEM: BU BAŞARI TÜRK VOLEYBOLUNU TARİHE KAZIDI

Kaptan Eda Dündar Erdem ise, "Bizi şampiyonluğa inandıran bir Koç, takım, federasyon. Çok mutlu ve gururluyum. Bu başarı Türk voleybolunu tarihe kazıdı. Bu bizim başarımızın çıkış noktası. Bu hikayede benim de adımın olması mutluluk verici. Olimpiyatlar ve Avrupa şampiyonasında yeni hedeflerimiz var. Sosyal medyada sürekli destek mesajları alıyoruz. Tüm mesajları bize geçti. Birlikte başardık, birlikte kazandık. Hepinize çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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