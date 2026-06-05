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Spor

Filenin Sultanları'na Hollanda engeli

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci maçında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Turnuvadaki ilk yenilgisini yaşayan Filenin Sultanları, bir sonraki maçında son şampiyon İtalya ile karşı karşıya gelecek.

AA5 Haziran 2026 Cuma 00:53 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'na Hollanda engeli
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 2. maçında Hollanda'ya 3-0 yenildi.

Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan mücadeleyi kaybeden ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Dominik Cumhuriyeti maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Saliha Şahin, sağ uyluğundaki kas gerilmesi sebebiyle tedbiren dinlendirildi.

Milliler, Brezilya etabındaki 3. maçında 6 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.30'da VNL'in son şampiyonu İtalya ile karşılaşacak.

Salon: Nilson Nelson

Hakemler: Ricardo Borroto (Küba), Angela Grass (Brezilya)

Türkiye: Berka Buse Özden, Defne Başyolcu, İlkin Aydın, Deniz Uyanık, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek, (Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz, Buse Ünal Pehlivan, Beren Yeşilırmak, Aylin Uysalcan, Karmen Aksoy, Ezel Balık)

Hollanda: Van Aalen, Knollema, Baijens, Dambrink, Kok, Stuut (Reesink, Bongaerts, Van De Vosse, Jansen, Hester Jasper)

Setler: 23-25, 17-25, 18-25

Süre: 80 dakika

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