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Spor

Filenin Sultanları'na, Türk Hava Yolları'ndan özel anons

FIVB Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için Türk Hava Yolları özel anons yaptı.

IHA18 Temmuz 2023 Salı 11:07 - Güncelleme:
Filenin Sultanları'na, Türk Hava Yolları'ndan özel anons
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Karşılaşmanın ardından Amerika'nın Dallas şehrinden TK 192 seferi ile Türkiye'ye dönen milliler için uçuş öncesi pasta kesimi yapıldı. Pasta kesiminin ardından bayrak taşıyıcı havayolu kaptan pilotlarından Murat Tekgül, "Bugün aramızda çok özel misafirlerimiz var. Onlar, evini yurdunu geride bırakıp bir amaç uğruna binlerce kilometre yol katettiler. Türk milleti adına verdikleri mücadele ile hepimizin gönlünde taht kurdular. Ve bir şampiyonluk kupası ile bugün aramızdalar. Onlar hep gönlümüzün şampiyonuydu, ama artık hem gönüllerin hem de dünyanın şampiyonu oldular. Sayın yolcularımız, hepinizin huzurunda, Türk kadınının gücünü tüm dünyada göstererek şampiyon olan Filenin Sultanları'nı canı gönülden kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde, bayrağımızı tüm dünyada böyle gururla dalgalandırdığınız, Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdiğiniz nice yolculuğunuzda beraber olmak dileğiyle" anonsunu yaptı.

Ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon bitirdiği 2023 FIVB Milletler ligi turnuvasında 47 günde Türk Hava Yolları uçaklarıyla tam 24 bin km yol katetti. Antalya'da başlayan turnuva daha sonra sırasıyla Hong Kong, Tayland ve ABD'de devam etti. Filenin Sultanları, bu mesafeyle dünyanın etrafını 2 defa turlamış oldu.

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